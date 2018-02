Dilma acompanha velório de Itamar em Belo Horizonte A presidente Dilma Rousseff acompanhou, por cerca de 30 minutos, o velório do corpo do ex-presidente Itamar Franco no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte (MG). Ela chegou por volta das 13h45 e, segundo sua assessoria, já deixou o Palácio da Liberdade, retornando a Brasília.