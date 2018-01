Dilma acompanha missa em homenagem a Déda

Já o governador da Bahia, Jacques Wagner, destacou que Déda "era um código de ética de procedimento bom caratismo, um negócio que você não vê o tempo todo sobrando por aí. Parafraseando a presidente, com a perda com a perda o que nos resta é tomar o exemplo". Segundo o governador baiano, "Déda fez uma revolução, acho que fez muitas coisas nesses seis anos de governo. É uma perda para família para o povo brasileiro ,para o PT".

Gilberto Carvalho e Jacques Wagner estão em Aracaju para homenagear o governador de Sergipe, Marcelo Déda, que morreu esta madrugada, em São Paulo, onde se tratava de um câncer há seis meses. A presidente Dilma Rousseff chegou ao velório do governador Marcelo Déda por volta das 18h30 hora local, 19h30, hora de Brasília, e entrou pelos fundo do Palácio de Governo, onde o corpo dele está sendo velado e nem foi vista pelos centenas de populares e militantes com bandeiras do PT que estão na frente do prédio.

Meia hora depois de Dilma foi a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegar para a missa de corpo presente, em companhia do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Dilma chegou acompanhada de seis ministros e do governador do Distrito Federal, o petista, Agnelo Queiroz. Neste momento, a presidente Dilma está ao lado da família do governador, de autoridades nacional e locais, acompanhando uma missa em homenagem a Déda. O velório será aberto ao público após a saída das autoridades, depois das 21 horas, hora local. O corpo de Marcelo Déda será cremado amanha em Salvador, a pedido dele mesmo, segundo informações de sua assessoria.

Pelo menos três governadores chegaram para o velório: do Ceará, Cid Gomes, da Bahia, Jacques Wagner, e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

CId Gomes disse que "é uma perda lamentável, sem dúvida. O Déda era um líder do Nordeste. Ele era apontado sempre como uma pessoa de diálogo". Já Sérgio Cabral lembrou que Déda era "um entusiasta do Brasil, um apaixonado por Sergipe e pelo Rio de Janeiro". E emendou: "ele só não era perfeito porque não era vascaíno, era flamenguista Desfilamos juntos uma vez pela Mangueira e já passou o fim de semana lá em casa com o presidente Lula fazendo farra".

