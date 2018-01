Dilma aceitou pedido de demissão de Patriota, diz nota

BRASÍLIA - A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota à imprensa sobre a saída do ministro Antonio Patriota do comando do Ministério das Relações Exteriores. "A presidenta Dilma Rousseff aceitou nesta segunda-feira, 26, o pedido de demissão do ministro Antonio de Aguiar Patriota e indicou o representante do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, para ser o novo ministro das Relações Exteriores", cita a nota. "A presidenta agradeceu a dedicação e o empenho do ministro Patriota nos mais de dois anos em que permaneceu no cargo e anunciou a sua indicação para a Missão do Brasil na ONU", destaca o texto.

Patriota deixa o cargo após o episódio envolvendo a chegada ao Brasil do senador boliviano Roger Pinto Molina, que estava na missão diplomática do Brasil em La Paz desde maio de 2012. Pinto Molina chegou ao Brasil no último sábado, 24, após uma viagem de 22 horas em veículo diplomático brasileiro. O caso gerou impasse entre Brasil e Bolívia. Pinto Molina é opositor do presidente Evo Morales.