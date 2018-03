'Diferenças' cancelam fusão dos partidos PMN e PPS A secretária nacional do PMN, Telma Ribeiro, vai convocar os integrantes do partido para um congresso no dia 28 de julho com o objetivo de desfazer a fusão com o PPS. A união das duas legendas foi anunciada em abril deste ano. O novo partido foi batizado de Mobilização Democrática (MD) e vinha usando o número 33, que era do PMN.