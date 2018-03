Dias: vaia para Dilma foi do povo brasileiro O vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou nesta segunda-feira que a "monumental vaia" que a presidente Dilma Rousseff recebeu no sábado, 15, antes do jogo de abertura da Copa das Confederações, em Brasília, partiu do povo brasileiro. O tucano rebateu a afirmação, considerada por ele dissimulada, de que foi a elite que vaiou a presidente na cerimônia anterior à partida de futebol disputada entre Brasil e Japão.