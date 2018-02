Dias: 'PT cometeu uma violência' contra lei eleitoral O futuro líder do PSDB no Senado - ele assumirá o posto este mês -, o senador Alvaro Dias (PR) foi à tribuna da Casa hoje para criticar o programa eleitoral gratuito de rádio e TV do PT, exibido ontem. "O PT cometeu uma violência contra a legislação eleitoral do País, desdenhou da Justiça Eleitoral", disse. Para ele, a exibição do programa petista foi uma demonstração clara de "antecipação da campanha eleitoral do partido, que impôs a candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República com muita antecedência".