Dias: presidente decide se PDT vai ou não seguir no MTE Em tom de despedida, o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, fez um balanço das ações da pasta em discurso no evento de inauguração do modelo de carteira de trabalho digital no Distrito Federal. Dias afirmou não saber até quando ficará à frente da pasta. "Não sei quanto tempo. Ministro não tem estabilidade, depende da vontade da presidente", afirmou.