Dias: permanência na pasta do Trabalho dependerá do PDT Questionado sobre a intenção de continuar no comando do Ministério do Trabalho a partir de 2015, o atual titular da pasta, Manoel Dias, disse nesta quarta-feira, 12, que essa será uma decisão do PDT, partido aliado ao governo do qual ele é secretário-geral. A cúpula do PDT está reunida em Brasília nesta tarde para discutir a atuação que o partido terá no segundo mandato da presidente Dilma.