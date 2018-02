Dias pede a Sarney explicação 'enérgica e veemente' O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) solicitou hoje, durante discurso no plenário do Senado, que o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), dê explicações convincentes a respeito das acusações que vem sofrendo da imprensa, mas não vê motivo para pedir seu afastamento. Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo denunciou que o neto do presidente da Casa, José Adriano Cordeiro Sarney, é um dos operadores do esquema de concessão de empréstimos consignados a servidores do Senado."Não devo pedir que Sarney se afaste ou renuncie, pois foi eleito. Mas acho que tenho o direito de pedir que seja enérgico, veemente, que responda às indagações", afirmou.