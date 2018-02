Dias: faltou 'conhecimento' na crítica de Aécio ao SUT O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, confirmou que o governo estuda a criação do Sistema Único de Trabalho (SUT) e afirmou que "faltou conhecimento" na crítica do presidenciável Aécio Neves (PSDB) à proposta. Na semana passada, o jornal "O Estado de S. Paulo" antecipou que o governo federal tem um projeto de lei que altera toda a estrutura institucional da área trabalhista federal. Pela proposta, o governo altera o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), criado com a Constituição, que passará a ser chamado de Fundo Nacional do Trabalho (FNT) e será blindado das desonerações tributárias aplicadas pelo Ministério da Fazenda.