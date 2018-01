Dias evita dizer se continuará no Ministério do Trabalho O ministro do Trabalho, Manoel Dias (PDT), evitou dizer se seguirá no cargo no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (PT). Ele disse à reportagem que participa do governo representando seu partido, que deve se reunir para discutir a participação a partir do próximo ano. "Estou representando um partido e essa discussão vai se desenvolver a partir do momento em que a presidenta convocar o nosso partido para discutir", afirmou.