Dias e Maia pedem vista sobre dívida do Congo

A comissão, entretanto, aprovou o reescalonamento da dívida com a República do Congo (Congo Brazzavile). A oposição não pediu vista dessa operação. No final de maio, em visita a Adis Abeba, na Etiópia, a presidente Dilma Rousseff anunciou o perdão e a renegociação de dívidas de 12 países da África. "Essa não é a primeira vez que o Brasil toma essa iniciativa", afirmou Ferraço, ao defender a realização das três operações.

Durante a discussão sobre o débito da República Democrática do Congo, o vice-líder tucano questionou a viabilidade de o Brasil conceder essa remissão das dívidas. "Eu considero um absurdo, considero esbofetear a pobreza nacional. As dificuldades do nosso povo levam milhares às ruas para protestar, nós não podemos pedir aqui perdão das dívidas do Piauí, Paraná", criticou. As operações dos países africanos envolvem os respectivos valores: Congo-Kinshasa, US$ 4,7 milhões; Congo-Brazzaville, US$ 352,6 milhões; e Costa do Marfim, US$ 1,2 milhão.