Dias defende 'carta branca' para Serra definir vice O senador Álvaro Dias (PR) disse hoje que o candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra, tem que ter "carta branca" para definir a escolha de seu vice. Segundo ele, o atraso na escolha dos tucanos, enquanto o PT e o PV já definiram os nomes, não é prejudicial. "Havendo compreensão dos partidos aliados, não haverá pressão. A unidade do partido é que dará tranquilidade para Serra conduzir a campanha", afirmou Dias, ao chegar à convenção do PSDB, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin ao Palácio dos Bandeirantes.