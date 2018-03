Dias anuncia briga por correção maior da tabela do IR Depois de perder a disputa no valor do salário mínimo, o líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), anunciou hoje que a oposição vai trabalhar por uma correção da tabela do Imposto de Renda (IR) acima dos 4,5% desejados pelo governo. O embate deve ocorrer no âmbito de uma Medida Provisória a ser editada nos próximos dias pela presidente Dilma Rousseff.