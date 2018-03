Dias: Ameaça de Palocci revela governo 'à deriva' O líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR), disse hoje que a tentativa do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, de transmitir ao vice-presidente da República, Michel Temer, o recado da presidente Dilma Rousseff quanto à possibilidade de retaliação no caso dos deputados não votarem o Código Florestal como ela esperava - segundo revela a colunista Dora Kramer, do jornal O Estado de S.Paulo - mostra que o governo é hoje "uma nau à deriva", recorrendo à pressão por não ter comando. "A relação com o Congresso fica comprometida, aí o governo é obrigado a fazer concessões, porque a rédea está solta", afirmou.