Diarista viajou de avião pela primeira vez neste ano Juceli de Ribeiro, 44, nascida em Ingá (Paraná), moradora de Planaltina (GO), diarista. Para a diarista Juceli de Ribeiro, de 44 anos, a vida melhorou nos últimos anos: o filho de 28 anos comprou uma moto, a casa ganhou um computador, ela (que já tem perfil no Orkut) viajou de avião pela primeira vez neste ano, livrando-se das dores nas costas e do inchaço no pé quando saía de Brasília rumo a Vitória (ES) de ônibus.