Diário Oficial traz projeto de pasta da microempresa A presidente Dilma Rousseff publicou hoje, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), mensagem com a proposta de criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O novo órgão terá status de ministério e será vinculado à Presidência da República. A mensagem foi encaminhada ontem ao Congresso Nacional, segundo informações publicadas no site do Ministério do Planejamento. O governo enviou a matéria em forma de projeto de lei, e não como Medida Provisória (MP), por entender que a iniciativa não tem caráter de urgência.