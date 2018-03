Diário Oficial traz nomeações de 2 ministros do STJ O Diário Oficial da União publicou hoje as nomeações dos dois novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues. Sanseverino ocupará a vaga destinada pela Constituição à Justiça Estadual. Ele deixa o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) para substituir a ministra Denise Arruda, que se aposentou. Ja Maria Isabel Gallotti, juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Fernando Gonçalves.