Diário Oficial traz indicações de Múcio e Toffoli O Diário Oficial da União de hoje traz as duas mensagens da Presidência da República que encaminham ao Senado os nomes de José Múcio Monteiro para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria de Marcos Vilaça, e de José Antonio Dias Toffoli para ministro do Supremo Tribunal Federal, em substituição a Carlos Alberto Menezes Direito, que morreu há cerca de duas semanas.