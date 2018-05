Diário Oficial traz indicação de Toffoli para o STF

Toffoli conseguiu ontem suspender os efeitos da sentença que o obrigava a devolver R$ 420 mil aos cofres públicos do Amapá. A condenação está mantida, mas Toffoli só terá de desembolsar os recursos se o Tribunal de Justiça do Estado, que julgará a apelação, confirmar a sentença de primeira instância. Ele e seus sócios no escritório de advocacia Firma Toffoli & Telesca Advogados Associados são acusados de firmar um contrato com o governo do Amapá para representar o Estado nos tribunais superiores em Brasília.

Eles foram contratados e deveriam exercer a função dos procuradores do Estado, a quem cabe prestar assistência jurídica ao governo do Amapá. O contrato, feito por meio de licitação pública e prorrogado por um aditivo, exigia apenas que o escritório vencedor dispusesse de dois advogados, com pelo menos dois anos de experiência.