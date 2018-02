Diário Oficial tem tarja preta de luto por Itamar A seção 1 do Diário Oficial da União circulou hoje com uma tarja preta no lado esquerdo do tabloide, em sinal de luto pela morte do senador e ex-presidente da República, Itamar Franco (PPS-MG). O decreto de luto oficial no País, por sete dias, foi o primeiro ato publicado no Diário Oficial de hoje. O decreto determina que os funerais do ex-presidente se realizem com honras fúnebres de chefe de Estado.