Diário Oficial publica nomes do PSB para ministério Enquanto PT e PMDB começam a selar uma paz temporária, as nomeações continuam a sair no segundo e terceiro escalões do governo federal. O Diário Oficial publicou hoje a nomeação para alguns dos principais cargos do comando do Ministério da Integração Nacional, que tem Fernando Bezerra Coelho, indicado pelo PSB, como ministro.