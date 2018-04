Diário Oficial publica afastamento de general Santa Rosa

O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11, traz a exoneração do general de Exército Maynard Marques de Santa Rosa do cargo de chefe do Departamento Geral do Pessoal, ficando, segundo o decreto, "adido ao gabinete do Comando do Exército". A pedido do ministro da Defesa, Nelson Jobim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva endossou ontem a exoneração do militar por causa de uma nota divulgada pela internet, na qual Santa Rosa criticava a Comissão da Verdade, criada pelo governo para investigar crimes contra os direitos humanos no período da ditadura.

O general classificou-a como "comissão da calúnia", dizendo que era composta por "fanáticos que, no passado recente, adotaram o terrorismo, o sequestro de inocentes e o assalto a bancos como meio de combate ao regime para alcançar o poder". Lula, que é comandante-em-chefe das Forças Armadas, afirmou que o afastamento do general era necessário para que "fique claro que não vai aceitar" esse tipo de comportamento.