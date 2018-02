Diário Oficial extra anuncia luto oficial de 3 dias O governo federal lançou edição extra do Diário Oficial da União declarando luto oficial de três dias pela morte de Eduardo Campos. Candidato à Presidência da República pelo PSB, ele faleceu em acidente aéreo na manhã desta quarta-feira em Santos, no litoral paulista. "É declarado luto oficial em todo País, pelo período de três dias, contado a partir da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Eduardo Henrique Accioly Campos, ex-Governador do Estado de Pernambuco", cita a decisão, assinada pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.