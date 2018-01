Diário Oficial da União traz decreto de luto por Mandela O luto oficial pelo falecimento do ex-presidente da África do Sul Nelson Rolihlahla Mandela declarado pela presidente Dilma Rousseff na semana passada está em decreto publicado na edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira, dia 6. O luto será de 7 dias e abrange todo o País.