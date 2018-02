Diário Oficial confirma demissão do 14º nos Transportes

Ontem foram demitidos quatro funcionários do ministério e dois do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Do ministério foram exonerados José Osmar Monte Rocha, Estevam Pedrosa, Darcy Michiles e Maria das Graças de Almeida. Caíram no Dnit Luiz Cláudio dos Santos Varejão, coordenador-geral de Operações Rodoviárias, e Mauro Sérgio Fatureto, coordenador de Administração-Geral.

O objetivo imediato do Palácio do Planalto com as demissões é minar um suposto esquema de desvios, montado ao longo de anos, que teria ligações próximas a dirigentes do PR. Também são esperadas as demissões do diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, o petista Hideraldo Luiz Caron, e de mais assessores ligados ao PR no ministério, incluindo apadrinhados do deputado Valdemar Costa Neto e do ex-ministro Alfredo Nascimento.