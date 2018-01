Diante de FHC, Dilma faz exaltação da gestão petista A presidente Dilma Rousseff fez nesta segunda-feira, 09, mais um discurso de exaltação dos dez anos do PT no governo, desta vez diante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O clima, no entanto, era cordial. A petista e o tucano participaram da abertura de um seminário sobre América Latina organizado pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Fernando Henrique ouviu o discurso de Dilma na primeira fila da plateia. A convite da presidente, Fernando Henrique foi no carro com a presidente até a base aérea do Galeão, onde eles se juntaram aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor e embarcaram rumo a Johanesburgo para assistir ao funeral do líder sul-africano Nelson Mandela.