Diante de Dilma, Eduardo Campos faz desagravo a Ciro No evento em que entregou as propostas do partido para o programa de um eventual governo Dilma Rousseff (PT), o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, fez um desagravo ao deputado Ciro Gomes (PSB). Ciro, que seria o candidato do PSB à Presidência, foi vetado pela sigla em prol da aliança com o PT.