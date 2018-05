Diálogos 18 dezembro 2007 às 15h42 Telefonema de Francisco Ramos para Marcelo Sato Francisco Ramos: "Preciso de um favor, conseguimos as licenças ambientais, tudo que precisava para entregar na ANP para conseguir autorização para rodar a fábrica de biodiesel depois de amanhã. Hoje vai ter reunião no RJ para apreciar as licenças. Nosso processo está na área jurídica da ANP, preciso que você fale com diretor jurídico ou presidente para jogar para apreciação." Marcelo Sato: "Não tá na pauta?" Ramos: "Não. Faz pedido especial." Sato: "Estou ligando agora." 1.º de abril 2008, às 11h25 Telefonema de Francisco Ramos para Décio Lima Francisco Ramos: "Estamos com aquele documento pendente na Receita Federal para a gente poder se qualificar e vender biodiesel no leilão, tô apavorado." Décio Lima: "Da agência ainda?" Ramos: "Da Receita Federal, tenho que ter o certificado da Receita Federal para poder depois conseguir o selo definitivo no MDA." Décio Lima: "Manda alguém passar um e-mail para mim hoje para eu entender direitinho com quem tenho que falar." Ramos: "O Jéfferson tá cuidando de tudo para mim aí, tá tudo com ele." Décio Lima: "Eu vou atrás do Jéfferson, pode deixar."