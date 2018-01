Diagnóstico de Sarney ainda é desconhecido A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), filha do senador José Sarney (PMDB-AP), disse nesta sexta-feira que os médicos ainda não sabem o que seu pai tem. "Estamos aguardando os resultados dos exames para ter uma definição (do diagnóstico)", afirmou ao deixar o hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo.