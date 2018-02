Dia dos Pais marca agenda dos candidatos à prefeitura de SP

A campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo cedeu lugar à comemoração do Dia dos Pais nesta tarde de domingo para a maior parte dos candidatos. A candidata do PT, Marta Suplicy, não tem agenda pública hoje. Na segunda-feira, às 15 horas, receberá a procuradora da Justiça do Trabalho de São Paulo, Maria José Sawaya de Castro Pereira do Vale, e representantes do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, na sede do comitê de campanha. Os representantes do fórum irão apresentar à candidata documento a respeito dos 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, concentrou sua agenda no período da manhã. Fez caminhada às 9h00, na Freguesia do Ó e, por volta de 11h00, se reuniu, no Mandaqui, com lideranças da Zona Norte. Segundo sua assessoria, o candidato afirmou que irá construir um hospital na Brasilândia e se comprometeu a zerar o déficit de vagas no ensino fundamental na região e reduzir a falta de vagas em creches. Alckmin falou da intenção de fechar parcerias para construção da Linha 6 do metrô, que ligará a Freguesia do Ó à Vila Prudente. Na segunda-feira, dará entrevista na Rádio Bandeirantes às 9h00. Às 14 horas, fará caminhada na Penha. Gilberto Kassab (DEM) visitou o Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, às 10h00. Ele conversou com os pais e distribuiu kits do Programa Mãe Paulistana para as famílias. O pai do candidato, Pedro Kassab, esteve no hospital com o filho. Eles foram à Associação de Mulheres Raça e Coragem, na região de Pirituba, onde estava sendo servida feijoada. Em seguida, Kassab foi para casa com o pai, para almoçar com a família. Não está prevista agenda do candidato para a tarde de hoje. A agenda de amanhã ainda não foi divulgada. Paulo Maluf (PP) teve encontro na Associação Movimento de Mulheres do Itaim Paulista, às 10h00. Segundo a assessoria do candidato, Maluf ouviu queixas, principalmente referentes à área da saúde. A Assistência Médica Ambulatorial (AMA) teria sido criticada pelas moradoras por não oferecer atendimento médico completo. Maluf disse que, se eleito, retomará o Plano de Atendimento à Saúde (PAS). Ele fez caminhada na Praça Silva Teles e foi para casa para passar o Dia dos Pais em família. Amanhã, às 10h30, Maluf fará visita ao comércio na região central. Às 17h00, concede entrevista ao Portal IG. Agenda Em razão do Dia dos Pais, os candidatos Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL) e Ciro Moura (PTC) não marcaram compromissos durante o dia de hoje. Valente participa apenas às 19h00 de reunião da coordenação de campanha, na Vila Mariana. Edmilson Costa (PCB) foi a debate no Sindicato dos Professores do Ensino Oficial no Estado de São Paulo (Apeoesp), na sede da entidade no Tatuapé, entre 10h00 e 13h00. O candidato do PMN, Renato Reichmann, realizou reuniões com candidatos a vereador e lideranças do partido na Zona Leste. A candidata Anaí Caproni (PCO) participou pela manhã de gravação de entrevista e sessão de fotos para o portal do PCO. A assessoria de Levy Fidelix (PRTB) não foi localizada para informar a agenda do candidato. Amanhã, Soninha tem reunião com o grupo de trabalho que elabora o Plano de Governo do PPS para São Paulo, às 10h00. Entre os compromissos da tarde, a candidata tem encontro com representantes da Unicef, às 14 horas. Já Valente vai se dedicar à gravação do programa de TV, às 10 horas, em Carapicuíba, e, às 19h00, participa de ato pelo fortalecimento da Defensoria Pública Estadual, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Anaí Caproni se reúne com a direção do PCO, às 11 horas, na sede do partido, na Saúde, às 11h00. À tarde, concede entrevista ao jornal Folha Dirigida. Entre outros compromissos, Fidelix terá reunião com a equipe de marketing da campanha e com a equipe de produção de televisão e rádio, às 15 horas e, uma hora depois, visita os institutos de pesquisa Ibope e Data Folha. Os candidatos Costa, Reichmann e Moura não divulgaram agenda para amanhã.