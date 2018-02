Dia dos Namorados é lembrado por Lula e Déda A comemoração do Dia dos Namorados, hoje, não escapou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no discurso de improviso que fez na inauguração de obras no interior de Sergipe. Lula contou que sua esposa, Marisa Letícia, que não estava no evento, tinha ficado nervosa com o governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), por ter marcado a cerimônia para o Dia dos Namorados. Segundo relato de Lula, Marisa "fez a cara que toda mulher faz" quando disse que iria viajar. Ele justificou dizendo que as viagens eram marcadas com antecedência e que não lembrou que hoje era o Dia dos Namorados.