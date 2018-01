Dia da eleição é limite para denúncias contra candidatos O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) fixou hoje o dia das eleições (1º de outubro) como data limite para apresentação de denúncias que possam levar à cassação do registro dos candidatos. Segundo informou o site do TSE, a medida visa evitar que queixas sejam guardadas como "trunfos" a serem utilizados conforme o resultado das eleições. Na avaliação do ministro Cezar Peluso, a revisão do prazo é necessária para "evitar o inconveniente grave de perpetuar a disputa política nos tribunais." A decisão do tribunal foi firmada durante a sessão de julgamento que tentava reverter a cassação do prefeito de Itapema (SC), Clóvis José da Rocha (PFL), e do vice-prefeito, Ricardo Alexandre Rosa. Eles tiveram os mandatos contestados após as eleições de 2004, com base em denúncias de abuso do poder econômico e de uso indevido de propaganda nos jornais locais, mas foram acionados na Justiça Eleitoral somente três semanas depois do pleito, por adversários políticos, contrariados com o resultado da votação.