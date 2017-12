Dia da Bandeira é festejado com crianças da escola pública O Dia da Bandeira foi comemorado hoje, em Brasília, com uma cerimônia especial na rampa do Congresso Nacional. Os Dragões da Independência e estudantes participaram da homenagem à bandeira nacional, que é uma tradição na Câmara e no Senado. Além do hasteamento da bandeira, a cerimônia contou com um desfile das inúmeras bandeiras brasileiras que existiram ao longo da história do País. Cerca de 300 crianças de escolas públicas de 1.ª a 4.ª séries do ensino fundamental e escoteiros assistiram a cerimônia. O Senado foi representado pelo senador Tião Viana (PT-AC) e a Câmara pelo deputado Agnelo Queiroz (PcdoB-DF). Para Agnelo, o País precisa cultivar cada vez mais manifestações de civismo como a do Dia da Bandeira. Após a cerimônia, as crianças entraram pela rampa no Congresso, que é aberto todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, para visitas guiadas.