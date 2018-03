DF tem maior despesa per capita Em outra pesquisa divulgada ontem, que avalia a viabilidade da criação de novos Estados, o Ipea revelou que o Distrito Federal tem o maior gasto público por habitante do País, R$ 2.937. O Maranhão está na extremidade oposta, com custo de R$ 619. De acordo com o instituto, o Acre é o Estado que mais compromete o PIB com o gasto público, 37,27%. Já a despesa de São Paulo, Santa Catarina e Paraná com o funcionamento da máquina pública não atinge 8,51% do PIB. O levantamento aponta ainda que, em média, cada novo cidadão eleva em R$ 564,69 o gasto público dos Estados. Segundo o Ipea, esses e outros números citados no trabalho - todos referentes ao ano de 2005 - alertam para o alto custo e o risco da criação de novos Estados. O Congresso já recebeu projetos para instituir Mato Grosso do Norte, Carajás e Solimões, entre outros Estados. "As simulações mostraram que muitas proposições carecem de fundamentação econômica, uma vez que os gastos estimados para alguns superam o próprio PIB", diz o trabalho, na conclusão. O Estado procurou ontem, mas não conseguiu localizar, os secretários de Fazenda do Distrito Federal e do Acre, para comentar os dados e obter informações atualizadas.