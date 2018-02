DF anuncia cancelamento de contratação de táxi-aéreo

Nesta terça-feira, 12, o governo distrital emitiu nota anunciando que a licitação (Pregão Eletrônico 285/2013) foi cancelada por determinação de Agnelo. O texto desta terça-feira menciona ainda que o "governo do Distrito Federal manterá gestões no Departamento de Polícia Federal (DPF) para obter a doação em sistema de comodato de uma aeronave turbo-hélice, modelo King Air, que será destinada à captação de órgãos para transplante". O comunicado ressalta também que o pagamento do serviço de táxi-aéreo seria feito apenas por trabalhos utilizados e que seria usado, preferencialmente, para transporte de órgãos para transplante.

O edital cancelado previa que o avião deveria conduzir o governador do Distrito Federal em viagens nacionais e internacionais, além de oferecer, obrigatoriamente, uma sala vip no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O contrato incluía ainda serviço de alimentação. O edital justificava a necessidade de contratação do serviço por causa da "intensa e diversificada" agenda de Agnelo, "inclusive em municípios que não são atendidos pela aviação comercial regular".