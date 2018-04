Deu empate. E o mais velho levou a prefeitura

A cidade de Dom Cavati, no Vale do Aço mineiro, terminou com as eleições empatadas. Os candidatos Pedro Euzébio Sobrinho, o Pedrinho (PT), e Jair Vieira (DEM) tiveram o mesmo número de votos: 1.919 cada um. De acordo com a Legislação Eleitoral, o empate confere a vitória ao mais velho - Jair Vieira, de 73 anos, foi eleito; Pedrinho tem 42. Vieira, porém, pode ter a candidatura cassada por suspeita de falsificação do comprovante de escolaridade.