Detidos 10 por compra de votos em nova eleição em AL

Pelo menos 10 pessoas foram detidas ontem em Alagoas acusadas de compra de votos e perturbação da ordem, nas eleições suplementares que foram realizadas em quatro cidades do Estado. As novas eleições nas cidades de São José da Laje, Porto Real do Colégio, Estrela de Alagoas e Porto de Pedras foram marcadas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir as candidaturas dos prefeitos eleitos em outubro do ano passado.

Os candidatos cassados foram acusados de improbidade administrativa, fraude eleitoral, compra de voto e abuso do poder econômico. Ontem, quando os 47 mil eleitores voltaram às urnas para decidir entre oito candidatos, mais de 500 policiais tiveram de atuar para coibir novas fraudes.

Em Porto de Pedras foi eleito o candidato Amaro Rocha Júnior (PTB), apoiado pelo ex-prefeito Rogério Farias (PTB) - irmão de PC Farias. Em São José da Laje, venceu Márcio Lyra (PP). No município de Estrela de Alagoas, o candidato José Almerino (PP), apoiado pela ex-prefeita Ângela Garrote (PP), foi o vitorioso. Em Porto Real do Colégio, a eleita foi Rita Bonfim (PTB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.