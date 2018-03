'Desvios começaram com Lula', diz FHC em programa partidário

No programa partidário do PSDB que será exibido hoje à noite em cadeia nacional de TV o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso protagoniza o mais duro ataque dos tucanos ao governo Dilma Rousseff desde a campanha presidencial do ano passado. Antecipada nas redes sociais, a propaganda da sigla adotou o mote "Oposição a favor do Brasil" e escolheu como alvo o pacote de ajuste fiscal do governo. O foco principal foi a MP 665, que torna mais rigorosas a regra para obtenção do seguro-desemprego.

Os casos de corrupção na Petrobrás também tiveram destaque. Em sua fala, FHC usou um bordão do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva para criticar os adversários. "Nunca antes na história desse País se errou tanto e se roubou tanto em nome de uma causa". O ex-presidente tucano inovou na estratégia da legenda ao colocar o ex-presidente Lula diretamente na linha de tiro.

"Os enganos e desvios começaram no governo Lula", disse Cardoso. A palavra "impeachment" ficou de fora, mas FHC afirmou que sabe-se "o suficiente" sobre o "petrolão" para que "a sociedade condene a todos aqueles que promoveram tamanho escândalo". Os outros tucanos que falaram no programa o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), líder do partido na Camara, o senador Cássio Cunha Lima (PB), líder no Senado, e o senador Aécio Neves (MG), presidente da legenda. Com um discurso mais moderado que o de FHC, Aécio chamou de "injusto" o pacote de ajuste fiscal e defendeu a redução de ministérios, que segundo ele é "absurda".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Twitaço. O PT convocou seus seguidores nas redes sociais para fazer um tuitaço hoje às 19hs, durante a exibição do programa eleitoral do PSDB em cadeia nacional de TV. "Esperamos chegar ao trending topics mundial", diz o vice-presidente do PT, Alberto Cantalice, reponsável pelas redes sociais da legenda.

Enquanto os tucanos convocam "panelaços" contra as exibições de programas do PT e falas de Dilma Rousseff em cadeia nacional, os petistas optam por atuar apenas nas redes sociais. A estratégia do tuitaço foi usada pela sigla em várias ocasiões.

Um dia após a prisão de João Vaccari Neto, ex- tesoureiro do PT militantes do partido usara, as redes sociais contra o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, que investiga o escândalo de corrupção na Petrobrás. A hashtag do ato #ExplicaMoroPorqueSoPT ficou em primeiro na lista dos trending topics do Twitter.