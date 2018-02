Desvio na Assembleia do Paraná é de R$ 26 mi, diz MP O Ministério Público do Paraná apresentou hoje nova denúncia sobre suposto esquema de desvio de dinheiro público da Assembleia Legislativa através da contratação de funcionários fantasmas. Esta é a segunda denúncia apresentada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que afirmam ter comprovado o desvio de R$ 26 milhões desde 1994.