Destituído presidente da Assembléia de AL O presidente da Assembléia de Alagoas, Antônio Albuquerque (sem partido), foi destituído do cargo, em sessão ontem à tarde. Ele estava afastado por decisão da Justiça e a pedido do Ministério Público Estadual, após ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito da Operação Taturana, que apura desvio de R$ 280 milhões do Legislativo. Albuquerque nega a acusação.