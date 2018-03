Deslizamento de terra interdita seis casas em Caxias do Sul-RS

Um deslizamento de terra atingiu uma casa no bairro de Fátima, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira, 19. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil municipal, ao menos seis imóveis foram interditados e 25 pessoas foram retiradas do local e levadas a casas de amigos e parentes.

Apesar de serem construções regulares, as residências estão em uma área de risco. As condições do morro estão sendo avaliadas. O deslizamento foi consequência do excesso de chuvas.