Desistência de Aécio não afeta planos do PV, diz Marina A senadora e pré-candidata do PV à Presidência da República Marina Silva (AC) afirmou hoje que a desistência do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), à corrida sucessória presidencial de 2010 era esperada e poderá gerar alguma repercussão nas outras candidaturas. Entretanto, fez questão de ressaltar que apesar dos eventuais impactos, a decisão do tucano "não é determinante para os trabalhos do PV".