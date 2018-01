Desgaste pode ser irreversível Interlocutores diretos da presidente Dilma Rousseff avaliam que as denúncias contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem provocar um desgaste irreversível na imagem do líder petista. Na avaliação desses auxiliares de Dilma, o caso mais complicado é sobre o sítio de Atibaia, pertencente a amigos de Lula, mas sob a suspeita de que seu real proprietário seja o próprio petista. As constantes idas de Lula ao sítio, e a aquisição de materiais de cozinha para o local, levantam a suspeita que o ex-presidente seria o dono real da propriedade, o que é negado pela assessoria do Instituto Lula.