Desgaste do tempo e desejo de mudança

Aliado do governo petista desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, Sarney se manteve forte nacionalmente desde então. No Congresso, foi um parceiro fiel, sempre bem recompensado, ocupando espaços generosos na máquina pública e recebendo apoio dos petistas, como nas duas mais recentes campanhas ao governo de Roseana.

A influência de Sarney no governo federal acabou superando a quantidade de votos que seu grupo poderia transferir para o governo. Até o início do ano, o ex-presidente tinha uma cota de dois ministérios no primeiro escalão de Dilma: as pastas de Minas e Energia e do Turismo. Agora, sua influência está restrita ao primeiro ministério, comandado pelo aliado Edison Lobão. As urnas dirão se Sarney ainda manterá a influência no governo do Maranhão. Seu candidato é Edison Lobão Filho.