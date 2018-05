Desfile em SP reúne 30 mil, mas Serra não vai O desfile cívico e militar em comemoração ao aniversário da Independência reuniu cerca de 30 mil pessoas no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, mas custou a atrair autoridades. O nome principal no evento foi o prefeito da capital, Gilberto Kassab (DEM). O governador José Serra, cotado pelo PSDB para disputar a Presidência em 2010, não apareceu.