Desfile em Fortaleza tem concentração de manifestantes

Um forte esquema de segurança está montado para evitar os protestos previstos por internautas do Maior Protesto do Brasil, do Fora Renan e Grito dos Excluídos, além dos policiais federais e moradores do Morro Santa Teresinha. Toda a área no entorno da avenida está isolada. Só entram pessoas para assistir. Um palanque está armado para receber as autoridades militares e civis.

A parada terá a participação estimada de 4,6 mil militares e civis. A Autarquia Municipal de Trânsito montou operação de apoio para o desfile, com um efetivo de 170 agentes que irão controlar o tráfego durante o evento. Serão bloqueadas as avenidas Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, no trecho compreendido entre a Avenida Alberto Nepomuceno e o Mercado dos Peixes.