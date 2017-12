Desfile da Independência no Rio reúne 20 mil pessoas Cerca de 20 mil pessoas ignoraram a previsão de chuvas para a manhã do feriado e compareceram às arquibancadas montadas na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, para assistir à parada militar em comemoração ao Dia da Independência. Cerca de 9 mil pessoas participaram do desfile, entre integrantes das Forças Militares, do Corpo de Bombeiros e ex-combatentes. A governadora Rosinha Matheus (PMDB) e o prefeito César Maia (PFL) não assistiram ao desfile. Cerca de 100 pessoas, integrantes do movimento de protesto "grito dos excluídos", foram impedidas de se integrar à parada pela Polícia Militar. Somente depois de quase três horas, e já no final do desfile, os manifestantes foram liberados. Matéria alterada às 15h13 para acréscimo de informações