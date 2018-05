Desfile começa em Brasília com segurança reforçada

Neste ano, foi reforçada a estrutura de segurança em volta do palanque presidencial, na pista do Eixo Monumental. A pista do eixo, bem em frente ao palanque onde vai ficar a presidente, os ministros e as demais autoridades, tem uma grande protetora que não permite a aproximação.

Em alguns anos, artistas e atletas que participavam do desfile podiam, eventualmente, estender a mão ao presidente que, da beirada do palanque, cumprimentava quem ele queria. Hoje, a grade montada na pista afasta do palanque quem passa no desfile. Neste ano, também são mais altas as grades na lateral do palanque presidencial. Nos espaços reservados para a imprensa também há mais segurança e mais restrições à movimentação dos jornalistas.