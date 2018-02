Desentendimento com Marina motivou saída de Siqueira O secretário geral do PSB, Carlos Siqueira, disse nesta manhã de quinta-feira, 21, ao chegar à sede nacional do partido, em Brasília, que a campanha presidencial entra em uma nova fase e precisa ter um novo coordenador. Siqueira deixou o cargo de coordenador da campanha presidencial do partido após desentendimento com a nova cabeça de chapa da legenda, Marina Silva. "Eu estava na campanha do Eduardo Campos. Começa agora uma nova fase e tem que ter um novo coordenador. Eu disse (à Marina) que não ficaria na coordenação. Eu estava na coordenação de uma pessoa que era do meu partido e em quem eu tinha confiança".